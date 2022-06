NFL: Verstorbener John Madden ziert in diesem Jahr das Madden-Cover

So beginnt Madden NFL 23 mit einem Spiel zwischen zwei sogenannten „All Madden“-Teams. Dabei werden die Teams von Madden, der dabei an zwei verschiedenen Punkten seiner Trainerkarriere dargestellt wird, selbst trainiert. Die Partie findet im Oakland Coliseum der 70er Jahre, in dem er als Trainer einige legendäre Spiele absolvierte, statt und wird auch von Madden selbst kommentiert.