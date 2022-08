NFL: Drogen-Geständnis von MVP Rodgers

Ayahuasca ist ein halluzinogenes Getränk, dass die südamerikanischen Ureinwohnern des Amazonasbeckens im Rahmen spiritueller Rituale zur Bewusstseinserweiterung nutzen. Hauptwirkstoff ist DMT, dessen in Besitz in weiten Teilen der westlichen Welt verboten ist. In der USA sind Besitz, Verkauf und Anbau für religiöse Zwecke erlaubt.