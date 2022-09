NFL: Brady-Kollege Mike Evans nach wilder Schlägerei gesperrt

In einem Brief an Evans schrieb der NFL-Vizepräsident für Football-Operationen, Jon Runyan: „Nachdem ein Spielzug beendet war, gingen Sie in Richtung Ihrer Seitenlinie. Als Sie bemerkten, dass Ihre Teamkollegen in eine Konfrontation mit Spielern der Saints verwickelt waren, rannten Sie auf diesen Bereich des Spielfelds zu und warfen Ihren Körper gewaltsam in einen ahnungslosen Gegner, der Teil dieser Konfrontation war, und schlugen ihn.“