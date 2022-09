NFL-Schock um Star-Quarterback Tua Tagovailoa: Böser Verdacht steht im Raum

Die Spielergewerkschaft NFLPA zeigte sich darüber in einem Statement verwundert und verlangte Einblick in das Protokoll. „Die Gesundheit und Sicherheit der Spieler ist ein Kern unserer Mission“, schrieb sie in einem Statement: „Heute sind unsere Gedanken bei Tua und wir wünschen ihm schnelle und vollständige Genesung. Unsere Untersuchung einer potenziellen Protokoll-Verletzung läuft.“