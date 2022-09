TV-Hammer! RTL sichert sich NFL-Rechte. RAN geht leer aus!

„Mit dem Erwerb der NFL-Rechte stärken wir unsere Programme nachhaltig über viele Jahre, das gilt für RTL ebenso wie für Nitro und unser stark wachsendes Streaming-Angebot RTL+. Diese Investition unterstreicht unseren Anspruch, als Sendergruppe auch in Zukunft in der werberelevanten Zielgruppe führend in Deutschland zu bleiben“, sagt Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Chief Content Officer RTL Deutschland. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)