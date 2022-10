Football: Wer überträgt wann? TV-Zoff zwischen NFL & College Football droht

Und so plant er mit seinen Kollegen das Duell gegen den großen Konkurrenten. So sollen ab 2024 drei Playoff-Runden gespielt werden - im Gegensatz zu den bisherigen zwei. Als Beginn steht das Neujahr-Wochenende im Raum. Damit würde College Football in direkter Konkurrenz zu der heißen Phase in der NFL treten.