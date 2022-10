Nach Tagovailoa: Miami muss auch Bridgewater ersetzen

New York (SID) - Die Miami Dolphins müssen unmittelbar nach der Verschärfung des "concussion protocol" in der Football-Liga NFL gleich den nächsten Quarterback ersetzen. Nach der viel diskutierten Verletzung von Tua Tagovailoa erwischte es bei der Niederlage am Sonntag bei den New York Jets (17:40) dessen Vertreter Teddy Bridgewater.