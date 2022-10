NFL: Bills gewinnen im Top-Duell gegen die Chiefs - Eagles bleiben auch gegen die Cowboys ungeschlagen

Nach zuletzt vier Siegen in Folge zeigten sich die Cowboys eigentlich in guter Fassung. In der ersten Hälfte waren die Eagles aber zu stark. Vor allem die Defensive Line vom Team aus Philadelphia dominierte fast die gesamte Partie über. Dadurch ging die Heimmannschaft mit einer 20:3-Führung in die Halbzeit. Mit einer furiosen zweiten Hälfte machten die Gäste es nochmal spannend. Das Comeback kam jedoch zu spät und die Eagles gewannen am Ende verdient.