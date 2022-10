NFL: Nächste Pleite für den Champion! Rams verlieren gegen die Cowboys - Kicker-Drama bei den Cardinals

Das Spiel begann denkbar schlecht für die Rams. Bereits nach eineinhalb Minuten leisteten sich die Kalifornier einen Fumble. Die Cowboys erzielten einen Strip-Sack gegen Stafford und gewannen so den Ball, den Dallas-Verteidiger DeMarcus Lawrence in die Endzone trug. Star-Receiver Kupp brachte LA zwar im zweiten Viertel kurzzeitig in Führung, danach kam von der Offensive aber überhaupt nichts mehr. Bei den Cowboys glänzte Kicker Brett Maher mit drei verwandelten Field Goals.