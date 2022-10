NFL: Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers im freien Fall! Nichts zu holen gegen die Ravens

Danach zeigten sich die Bucs allerdings verbessert und agierten gerade in der zuletzt stark gescholtenen Offense gefährlicher. Zu Schnell verfiel man jedoch wieder in alte Muster und die Defense der Ravens bekam den auffälligsten Bucs-Receiver Chris Godwin besser in den Griff. Zur Pause führte Tampa Bay dennoch mit 10:3. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)