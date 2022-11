"Ein echt cooles Event": David Alaba begeistert von NFL-Spektakel in München

„Ich war ja schon zweimal in den USA bei einem Footballspiel, da war ähnlich wie heute viel Show, da wird drumherum viel geboten“, meinte Alaba, der sich freuen würde, wenn künftig noch mehr NFL-Spiele als geplant in Deutschland stattfänden: „Das wäre cool! Was die Stadt München heute auf die Beine gestellt hat, hier in der Allianz Arena, war auf jeden Fall sehr speziell - und man hat direkt gemerkt, was für eine geile Stimmung war.“ (Slapstick und Rekordjagd: Brady-Show in München)