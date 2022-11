NFL: Gebrochener Daumen! Rodgers packt über Verletzung aus

Und fügte an: „Als ich mir im College den Zeigefinger gebrochen habe, war das wahrscheinlich ein etwas wichtigerer Finger, mit dem ich umgehen musste. Ich erinnere mich, dass ich beim Training war und Coach Tedford sagte: ‚Es ist mir egal, was dir weh tut, du hast einen Tag frei und wenn du noch einen Tag beim Training fehlst, bist du wieder der Ersatzspieler.‘ Es gab also keine andere Wahl“, so der Packers-Star.