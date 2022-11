NFL: hiobsbotschaft für Rams! Stafford fehlt Super-Bowl-Champion

Stafford ist im sogenannten „concussion protocol“, muss also auf dem Weg zurück aufs Spielfeld eine Reihe von Tests bestehen. McVay sagte aber, dass der 34-Jährige nicht zwangsläufig eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Stafford verspürte laut McVay nach einem Hit im Spiel gegen die New Orleans Saints (20:27) Taubheit in den Beinen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)