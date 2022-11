NFL-Star verkündet mitten in der Saison seinen Rücktritt

Martinez, der 2016 von den Green Bay Packers in der vierten Runde ausgewählt wurde, machte vor allem in seiner zweiten Saison auf sich aufmerksam als er die Liga in Tackles (144) anführte. In den folgenden drei Spielzeiten übertraf Martinez diese Marke sogar, darunter auch in seiner Premiere-Saison für die New York Giants im Jahr 2020, wo er einen saftigen Dreijahresvertrag über 30 Millionen Dollar unterschrieben hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL).