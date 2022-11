Schneesturm in Buffalo: NFL-Spiel nach Detroit verlegt

Buffalo ist durch den sogenannten „Lake Snow Effect“ häufiger von Schneestürmen betroffen. Der Effekt tritt auf, wenn im Winter kalte Winde über die großen, im Sommer aufgewärmten Seen ziehen. Buffalo liegt im Bundesstaat New York an der Ostseite des Eriesees an der Grenze zu Kanada. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)