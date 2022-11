Trotz bislang "frustrierender" Saison: Brady bereut nichts

Trotz der bislang holprigen Saison bereut es Tom Brady nicht, sich für eine weitere Saison in der Football-Profiliga NFL entschieden zu haben. "Null, nein. Definitiv nicht", sagte Brady vor dem Gastspiel am Sonntag in München. Er sei aus Lust am Wettbewerb zurückgekehrt, "und wenn ich mich zu etwas verpflichte, dann meine ich es ernst und gebe mein Bestes."