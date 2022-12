"Eine neue Ära": NFL verkündet irren Milliardendeal mit Google

So viel Geld soll die NFL mit einem neuen Mega-Deal ungefähr verdienen. In einem Statement am Donnerstag verkündete die Football-Liga eine Einigung mit Google: Ab der Saison 2023 wird der US-Konzern das NFL Sunday Ticket exklusiv über YouTube TV und YouTube Primetime Channels vertreiben. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)