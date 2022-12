NFL: Cardinals-Star Kyler Murray verletzt sich bei Pleite gegen Patriots schwer

Football wurde am Ende auch noch gespielt: Für Murray sprang Ersatzmann Colt McCoy in die Bresche, konnte die Niederlage der Cardinals aber nicht verhindern angesichts fahrlässiger Ballverluste in der zweiten Halbzeit, wodurch die Patriots sich dank zweier Touchdowns von 13:13 auf 27:13 absetzten. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)