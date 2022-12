NFL: Denver Broncos trauern um Super-Bowl-Helden

„Wir sind zutiefst betrübt über den frühen Tod von Ronnie Hillman“, teilten die Broncos in einer Erklärung mit: „Er trug maßgeblich zum erfolgreichsten Vierjahreszeitraum in der Geschichte der Franchise bei. Er war Teil von zwei Super-Bowl-Teams und führte die Broncos in der Meisterschaftssaison des Super Bowl 50 im Rushing an.“