College-Football: Fiasko für deutsches Duo Honig & Coleman - Georgia Bulldogs verteidigt Titel

Alexander Honig kam in den Special Teams zum Einsatz. „Unser Quarterback-Raum war ziemlich groß, als ich hierher kam [2021, Anm. d. Red.]. Dann habe ich mich am Fuß verletzt und in der Offseason, als ich nur im Kraftraum war, sehr viel zugenommen. Mit dem neuen Head Coach kam auch ein neuer Staff und die haben mir den Vorschlag gemacht, mich auf Tight End umzuschulen, weil ich dann größere Chancen auf Spielzeit habe“, erklärte der ehemalige Spielmacher der Schwäbisch Hall Unicorns.