Football: Tragisch! Jessie Lemonier stirbt im Alter von 25 Jahren

Im Alter von lediglich 25 Jahren ist Jessie Lemonier verstorben. Dies bestätigten die Detroit Lions, für die der Defensive End in der Saison 2021 sieben Spiele in der NFL bestritt.

„Wir sind schockiert und traurig, vom Tod des ehemaligen Detroit-Spielers Jessie Lemonier zu erfahren“, schrieb das Team von Amon-Ra St. Brown auf Twitter: „Jessie war ein vorbildlicher Teamkollege und ein wunderbarer junger Mann, der viel zu früh von uns gegangen ist. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Lemonier, der in Hialeah (Florida) geboren wurde, startete seine kurze NFL-Karriere in der Saison 2020 als Undrafted Free Agent bei den Los Angeles Chargers. Insgesamt kam er in dieser Saison auf sechs Einsätze. Zur nächsten Saison wechselte er nach Detroit.