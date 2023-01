NFL: "Das Beste, was den Patriots passieren konnte!" - Vollmer lobt O‘Brien-Comeback in New England

Der ehemalige Patriots-Profi Sebastian Vollmer hat sich erfreut über die Verpflichtung von New Englands neuem Offensive Coordinator Bill O‘Brien geäußert.

Wie die NFL-Franchise bekanntgab, kehrt der 53-Jährige, der 2011 schon in derselben Position für die Patriots gearbeitet hatte, zur kommenden Spielzeit in den Trainerstab von Headcoach Bill Belichick zurück. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

„Er ist ein guter Motivator und er ist ein hervorragender Quarterback-Coach“, lobte Vollmer im Gespräch mit SPORT1 : „Klar hat er mit und unter Tom Brady selbst viel gelernt, aber er hat Brady auch viel beigebracht. Das kann auch einem Mac Jones (Patriots-Quarterback, Anm. d. Red.) , wenn er denn bleibt, nur helfen. Von daher ist es das Beste, was den Patriots passieren konnte.“

Ein weiterer Vorteil sei, dass sich O‘Brien, der in Massachusetts geboren wurde und aufwuchs, in New England nicht groß einleben müsse. „Er kennt die Coaches, die noch da sind, vor allem Bill Belichick. Er kennt das Stadion und weiß, wo alles ist“, betonte Vollmer.