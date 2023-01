NFL: Macht Rodgers mit den Packers das Playoff-Wunder perfekt? SPORT1 erklärt die Ausgangslage vor dem 18. Spieltag

In der NFC sind die Philadelphia Eagles (13:3) in der Pole Position um den Top-Seed. Gegen die New York Giants, die erstmals seit 2016 die Playoffs erreicht haben, benötigt die Franchise aus der City of Brotherly Love einen Sieg, um Platz eins zu sichern. Sollten die Eagles allerdings verlieren, lauern die Dallas Cowboys (12:4) und die San Francisco 49ers (12:4) auf ihre Chancen.