NFL: Herzschlagfinale um vorletztes Playoff-Ticket! Miami Dolphins jubeln, Pittsburgh Steelers und New England Patriots sind raus

Am Ende konnte nur ein Team jubeln. Und das waren in diesem Fall die Dolphins. Die Franchise aus Florida setzte sich mit 11:6 gegen die New York Jets durch. Ein Field Goal von Miami-Kicker Jason Sanders 20 Sekunden vor dem Ende brachte schließlich den Sieg und den damit verbundenen Einzug in die Wild Card Round. Am Ende gewannen die Dolphins die Partie, ohne einen Touchdown erzielt zu haben. Ein Safety markierte mit ablaufender Uhr dann den Endstand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)