NFL-Playoffs: Bengals besiegen Ravens dank Hubbard 98 Yard Fumble Return Touchdown

„Hart umkämpft. So ist das eben in den Playoffs, vor allem, wenn man zum dritten Mal gegen ein Divisions-Team spielt“, sagte Burrow. „Es wird nie einfach sein.“ In der kommende Woche treffen die Bengals nun auf die Buffalo Bills, während in der Divisional Round der AFC das zweite Duell lautet: Kansas City Chiefs vs. Jacksonville Jaguars. (NEWS: Titel-Aspirant weiter, aber Star-Quarterback rastet aus)