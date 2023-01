NFL-Playoffs heute LIVE: Philadelphia Eagles - San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs - Cincinnati Bengals LIVE im TV, Stream

14 Teams haben in den NFL-Playoffs die Jagd auf die Vince-Lombardi-Trophy begonnen - 4 Mannschaften sind noch übrig. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

In den Championship-Games der NFC und AFC geht es ab Sonntagabend darum, wer ins NFL-Endspiel in Arizona einzieht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Dabei stehen nun echte Kracherduelle an! Noch nie standen vier Teams in den Championship-Games, die bis zu diesem Zeitpunkt mindestens 14 Siege eingefahren hatten - noch nie war der Kampf um den Super Bowl so hochklassig.