NFL: Rodgers und Green Bay Packers nur einen Sieg von Wunder entfernt

Und nun haben Rodgers und Co. ihr Schicksal wieder in der Hand. Mit 41:17 setzten sich die „Cheeseheads“ in der Nacht auf Montag gegen die eigentlich klar Favorisierten Minnesota Vikings durch. Am 17. und letzten Spieltag der regulären Spielzeit geht es im legendären Lambeau Field am nächsten Sonntag nun gegen die Detriot Lions um alles.