NFL: Vier Extrapunkte verpasst! Cowboys-Kicker Brett Maher versagt historisch

„Ich habe mir Sorgen darüber gemacht, inwieweit sich diese verpassten Extrapunkte auf das Spiel auswirken könnten“, erklärte Cowboys-Owner Jerry Jones nach der Partie. Er fügte aber an, dass sich das Team vor dem Duell gegen die San Francisco 49ers in der Divisional Round am kommenden Wochenende nicht nach einem neuen Kicker umsehen wird.