NFL: Droht den 49ers ein großes Personalbeben? Erster Abgang schon fix!

Die San Francisco 49ers haben wenige Tage nach dem dramatisch verpassten Super-Bowl-Einzug den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen - und es könnte erst der Anfang eines größeren Personalbebens in der Bay Area sein.

Defensive Coordinator DeMeco Ryans, der schon seit geraumer Zeit als Kandidat auf einen Cheftrainer-Posten in der NFL galt, wird zur kommenden Saison Headcoach bei den Houston Texans. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Fest steht, dass der 38-jährige Ryans an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt: Als Spieler lief der 38-Jährige von 2006 bis 2011 als Linebacker für die Texans auf, die ihn 2006 mit dem 33. Draft-Pick in die NFL geholt hatten.

49ers verlieren DeMeco Ryans an Houston Texans

„Der Headcoach der Houston Texans zu sein, ist mein Traumjob, und meine Familie freut sich riesig, wieder in Houston zu sein“, sagte Ryans nach seiner Verpflichtung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Nach seiner Zeit in Houston spielte Ryans von 2012 bis 2015 für die Philadelphia Eagles, seit 2017 gehörte er in verschiedenen Positionen zum Trainerstab von Kyle Shanahan bei den 49ers, zuletzt zwei Jahre lang als Hauptverantwortlicher für die Defense.

Nzeocha erklärt: Das zeichnet den neuen Texans-Coach aus

„Er war damals mein Linebacker Coach, ein krasser Typ. Er war selbst ein All-Pro und Defensive Rookie of the Year“, erklärte Nzeocha und betonte: „Er kennt das Spiel, er weiß, was funktioniert - und er weiß, wie er auf seine Spieler eingehen muss und das Beste aus ihnen herausholen kann.“