NFL: 100.000-Dollar-Diebstahl vor Super Bowl

Große Aufregung zum Auftakt der Super-Bowl-Woche in Phoenix/Arizona!

Wie die Polizei von Phoenix am Sonntag mitteilte, wurde am Rande der Super Bowl Experience am Phoenix Convention Center Eigentum im Wert von rund 100.000 US-Dollar (rund 93.000 Euro) gestohlen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)