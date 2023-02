NFL-Star Amon-Ra St. Brown träumt von Olympia - und sorgt beim Pro Bowl für Furore!

Der deutsch-amerikanische NFL-Profi Amon-Ra St. Brown träumt von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Hintergrund: Die International Federation of American Football (IFAF) arbeitet aktuell an einer Aufnahme von Flag Football ins Programm der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles - und in seiner kalifornischen Heimat wäre dann auch der Wide Receiver von den Detroit Lions gerne dabei.

„An den Olympischen Spielen teilzunehmen, sei es für die Vereinigten Staaten oder für Deutschland, den Sport zu spielen, den ich am meisten liebe und mit dem ich aufgewachsen bin, wäre ein wahr gewordener Traum“, sagte St. Brown am Rande des Pro Bowl in Las Vegas, für den der 23-Jährige als erster Deutscher überhaupt in der Geschichte der NFL nominiert wurde.

St. Brown profitierte dabei vom Super-Bowl-Einzug der Philadelphia Eagles, wodurch er als Nachrücker für Eagles-Receiver A.J. Brown nach Las Vegas reisen durfte. (KOMMENTAR: Um den Super Bowl betrogen)

Amon-Ra St. Brown beim Pro Bowl dabei

Beim diesjährigen Pro Bowl messen sich die besten NFL-Spieler statt in einem klassischen American-Football-Spiel erstmals in der Variante Flag Football.

„Beim Flag Football gibt es Quarterbacks, die den Ball werfen können, es gibt Receiver und Defensive Backs, die den Ball fangen können, und es gibt flinke Spieler, die versuchen werden, anderen auszuweichen. Ich glaube, das Tempo ist höher als bei einem normalen Footballspieler“, meinte St. Brown, der den Fans „ein unglaubliches Erlebnis“ versprach.

Ein solches kann er den Zuschauern auch noch im Wettbewerb um den „Best Catch“ liefern: Nachdem sich St. Brown dank einem spektakulären Salto-Catch in einem Swimming Pool in der Vorauswahl gegen Vikings-Profi Justin Jefferson durchgesetzt hat, trifft er im Finale auf Stefon Diggs von den Buffalo Bills.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

St. Brown, dessen älterer Bruder Equanimeous ebenfalls in der NFL bei den Chicago Bears aktiv ist, war 2021 in der 4. Runde des NFL-Drafts an 112. Stelle von den Lions ausgewählt worden.