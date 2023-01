NFL: Historisch! Amon-Ra St. Brown im Pro Bowl

Nach SPORT1 -Informationen wird der Wide Receiver von den Detroit Lions am kommenden Sonntag als Nachrücker zum All-Star-Event in Las Vegas reisen, nachdem A.J. Brown mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl erreicht hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Die Nominierten der Super-Bowl-Teams nehmen am Pro Bowl, bei dem die Spieler in verschiedenen Competitions und in diesem Jahr erstmals im 7-gegen-7 beim Flag Football gegeneinander antreten, traditionell nicht teil. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)