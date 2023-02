Super Bowl 2023: Historisches Quarterback-Duell! Mahomes und Hurts schreiben Geschichte

Denn: Zum ersten Mal überhaupt in der langen Geschichte der NFL stehen sich in Jalen Hurts (Eagles) und Patrick Mahomes (Chiefs) zwei Schwarze Starting Quarterbacks im Super Bowl gegenüber.

NFL: Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl 57 in Arizona am 12.02.2023

NFL: Die wichtigsten Fakten zum Super Bowl 57 in Arizona am 12.02.2023

Patrick Mahomes schrieb 2020 NFL-Geschichte

„Wann immer du große Schritte machst und Dinge vollbringst, die zuvor nie erreicht wurden, mit allem, was wir durchgemacht haben, all den Hindernissen - es bedeutet sehr viel für uns“, betonte Williams: „Es war so ein langer, harter Weg - also ja, da sind viele Emotionen.“