Super Bowl 2023: Kansas City Chiefs - NFL-Titel, Historie, Superstars

Kansas City Chiefs spielen den ersten Super Bowl

Die Partie war in der ersten Hälfte sehr knapp. Nach der Pause dominierten dann jedoch die Packers mit Quarterback-Legende Bart Starr und gewannen am Ende klar mit 35:10.

Kansas City Chiefs überzeugen mit Schottenheimer und Montana

Es sollte jedoch das letzte Hurra sein, denn in den kommenden Jahren herrschte zumeist Tristesse im Mittleren Westen. Ganze 22 Jahre mussten sie warten, ehe sie wieder ein Spiel in den Playoffs gewannen. In der Zeit schafften es Kansas City lediglich dreimal in die Postseason.