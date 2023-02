Super Bowl: Das steckt hinter den Tränen, die um die Welt gehen

Dem Headcoach der Philadelphia Eagles liefen die dicken Tränen nur so übers bärtige Gesicht, sein Kinn zitterte in Großaufnahme.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Tränen beim Super Bowl: Nick Sirianni nennt mehrere Gründe

„Ich habe von diesem Moment geträumt, seit ich zwei Jahre alt bin“, sagte der 41-Jährige, der erstmals ein Team in den Super Bowl führte - der dann gegen die Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes verloren ging: „Es ist einfach emotional, weil so viel Arbeit drinsteckt. Von mir, von vielen anderen Leuten - auch meiner Frau, meinen Brüdern, meinem Papa und so vielen Leuten.“