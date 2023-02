Chiefs gewinnen epischen Super Bowl 2023 - Mahomes führt Kansas City zum Sieg gegen Eagles

Was war das für ein unglaublicher Super Bowl LVII !

Die Eagles lagen dabei lange Zeit in Führung und sahen bei einer 10-Punkte-Führung zur Pause aus, als hätten sie alles im Griff. Quarterback Jalen Hurts dominierte trotz eines fatalen Ballverlusts die Partie und Philadelphia wirkte wie das bessere zweier starker Teams.

Zudem gab es kurz vor der Pause eine große Schrecksekunde für die Chiefs-Fans, als Quarterback-Superstar Patrick Mahomes abgeräumt worden war und sich dabei erneut an seinem angeschlagenen Knöchel verletzte. Die Chiefs humpelten wortwörtlich in die Pause.

Bouchard bietet neue Date-Wette an

Mahomes kommt nach Rihanna-Show stark zurück

Die Halbzeitpause mit einer großen Show von Rihanna bewirkte bei Mahomes jedoch offenbar Wunder, denn dem Chiefs-Superstar gelangen in der zweiten Hälfte trotz des angeschlagenen Knöchels sogar einige starke Läufe, die die Chiefs in Richtung der Endzone brachten.

Doch es war nicht nur der MVP, der die Wende der Chiefs ermöglichte, sondern vor allem auch Rookie Isiah Pacheco mit seinen Läufen sowie Kadarius Toney, dem unter anderem der längste Punt-Return in der Geschichte des Super Bowl gelang.

Gracie Hunt ist die Tochter von Chiefs-Besitzer und jubelt in Box mit Familie

Bei den beiden Touchdowns der Chiefs im Schlussviertel wurde die sonst so starke Defense der Eagles komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Am Ende wurde es dramatisch, nachdem Hurts noch einmal für den Ausgleich der Eagles gesorgt hatte.

Super Bowl LVII: Chiefs gewinnen epischen Krimi gegen Eagles

Mahomes, der die Partie mit drei Touchdown-Pässen beendete, ist nun der erste Profi seit 1999, der in einer Saison den Super Bowl und den MVP-Titel gewonnen hat. In nur sechs Jahren NFL hat er bereits zwei Super Bowls und zwei MVP-Titel geholt - das gelang noch keinem zuvor .

Zum Super-Bowl-MVP wurde er natürlich auch zum zweiten Mal gekürt - was für ein unglaublicher Spieler!

+++ 0:00: Chiefs gewinnen! Eagles - Chiefs 35:38 +++

+++ 0:54: Entscheidung naht! Eagles - Chiefs 35:35 +++

Doch die Chiefs wollen den Touchdown nicht und nehmen lieber Zeit von der Uhr. So geht McKinnon einfach noch einmal an der 1 runter.

Hier deutet alles auf den Triumph der Chiefs an!

+++ 2:55: Mahomes mit starkem Lauf! Eagles - Chiefs 35:35 +++

Kurz darauf wird es für die Chiefs noch besser, denn Mahomes ignoriert alle Schmerzen am Knöchel und schafft 26 Yards bei seinem Laufversuch.

+++ 5:15: Hurts gelingt Ausgleich! Eagles - Chiefs 35:35 +++

Danach gehen die Eagles auf die Two-Point Conversion - und auch das gelingt! Wieder ist es Hurts, der sich mit aller Kraft in die Endzone tankt, was zwei weitere Punkte und damit den Ausgleich bringt - mehr Drama geht nicht!

+++ 9:22: Toney schreibt Geschichte! Eagles - Chiefs 27:35 +++

Unfassbar, die sonst so starke Defense der Eagles wird hier vorgeführt!

Zunächst endet der Versuch der Eagles in einem schnellen Punt. Der Return ist dabei sensationell - Toney wird hier langsam zum Matchwinner für die Chiefs! Nachdem er kurz zuvor noch den Touchdown erzielt hatte, gelingt ihm mit 65 Yards nun der längste Punt-Return in der Geschichte des Super Bowls.

Kurz darauf fällt die Eagles-Defense auf dem fast identischen Spielzug rein und diesmal spaziert Skyy Moore in die Endzone. Auch der Extrapunkt passt, die Chiefs schnuppern plötzlich am Sieg!

+++ 12:04: Chiefs drehen Partie! Eagles - Chiefs 27:28 +++

So schnell geht es - jetzt sind die Chiefs tatsächlich erstmals in der Partie in Führung!