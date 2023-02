Super Bowl: Wie Komet eingeschlagen! Isiah Pacheco der heimliche Held der Kansas City Chiefs

Kurz nach der Pause tanzte Isiah Pacheco in der Endzone der Philadelphia Eagles ausgerechnet so, wie es sonst Lil Nas tut.

Doch eines steht fest: Ohne Pacheco hätten die Chiefs wohl kaum gefeiert. Satte 76 Yards in 15 Läufen sammelte das 1,78 Meter große Kraftpaket.

Er entlastete vor allem Mahomes genau dann, als es am nötigsten war. Denn kurz vor der Pause wurde der Passgeber bei einem Tackle böse am bereits lädierten Knöchel erwischt und humpelte daraufhin. Also übernahm Pacheco mit seinen Läufen.