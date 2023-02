NFL: Völlige Dunkelheit! Rodgers mit kurioser Maßnahme

Footballstar Aaron Rodgers will sich in völliger Isolation Gedanken über seine Zukunft machen. Es sei eine „ziemlich coole Möglichkeit, ein wenig Selbstreflexion zu betreiben“, sagte der 39-Jährige in der Pat McAfee Show. Los gehen soll es nach dem Super Bowl, der am Sonntag in Glendale/Arizona stattfindet.