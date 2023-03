Kein Sinn für Romantik: Raiders reißen Traumpaar auseinander

Zehn Tage nach ihrer Hochzeit müssen US-Basketballstar Kelsey Plum und Footballprofi Darren Waller getrennte Wege gehen, die Las Vegas Raiders wollen es so. Der Klub hat den Tight End an die New York Giants abgegeben, Plum läuft weiter für WNBA-Champion Las Vegas Aces in der Spielermetropole auf.