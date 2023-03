NFL: 49ers sahnen bei Compensatory Draft Picks ab

Vom 27. bis 29. April wählen die Teams beim NFL Draft 2023 in Kansas City (Missouri) die besten Nachwuchsspieler für ihre Teams. Nun ist auch klar, wie oft jedes Team zur Tat schreiten darf.

Neben einer Wahl in jeder der sieben Runden können die Teams auch noch sogenannte Compensatory Picks zugeteilt bekommen. Die San Francisco 49ers haben dadurch insgesamt sieben zusätzliche Auswahlmöglichkeiten. Die Los Angeles Rams dürfen sich über vier zusätzliche Picks freuen. Insgesamt wurden für den Draft 2023 37 Compensatory Draft Picks an 16 Teams von der Liga vergeben.

Damit sollen Teams entschädigt werden, die im Vorjahr mehr oder bessere Spieler in der Free Agency verloren haben, als sie selbst unter Vertrag nahmen. Ziel ist es, eine Leistungsbalance in der NFL zu erhalten.

Leistungsbalance durch zusätzliche Draft Picks

Diese zusätzlichen Auswahlmöglichkeiten werden jeweils am Ende der dritten bis siebten Runde angehängt. Der erste mögliche Compensatory Draft Pick ist somit die Nummer 33 in Runde drei. In welcher Runde genau die einzelnen Picks eingegliedert werden, berechnet die NFL nach einer geheimen Formel, die auf den Gehältern, Einsatzzeiten und besondere Leistungen der Spieler basiert.