NFL-Hammer: Eigenes Team in Deutschland? NFL-Owner spricht von "Internationaler Division"

Spannende Entwicklung rund um das jährliche Owner-Meeting der NFL in Arizona. Dort soll ein namentlich nicht genannter Teambesitzer eine folgenreiche Enthüllung getätigt haben.

„Es wird eine internationale Division in der NFL geben“, wird der Team-Eigentürmer von Pro Football Talk unter Berufung auf Front Office Sports zitiert. Demnach sei nur noch unklar, wann genau es so weit sein soll.

Bereits während der Regular Season 2022 hatte Commissioner Roger Goodell über diese Möglichkeit gesprochen. In NFL-Kreisen wird seit geraumer Zeit darüber diskutiert, ein Team in London anzusiedeln, werden doch seit 2007 regelmäßig reguläre Saisonspiele in der britischen Hauptstadt ausgetragen.

Zwei NFL-Teams in Deutschland?

In dem Bericht heißt es weiter, dass wohl zwei Teams „sofort“ in London heimisch werden könnten. Die anderen beiden, für eine vollständige Division nötigen Franchises, könnten demzufolge in Deutschland ihren Sitz haben.