NFL: Schlimmer Verdacht! Nummer-1-Kandidat im Draft verhaftet

Ein Platz ganz weit oben im bald anstehenden NFL-Draft und eine große Karriere schienen ihm sicher - nun allerdings steht er stattdessen aus düsteren Gründen im Blickpunkt der Aufmerksamkeit.

Football-Juwel Jalen Carter, für Experten ein potenzieller Nummer-1-Pick, ist offiziell angeklagt wegen des Vorwurfs, mitverantwortlich für den Autounfall zu sein, der am 15. Januar seinen 20 Jahre alten Teamkollegen Devin Willock und die 24 Jahre alte Team-Mitarbeiterin Chandler LeCroy getötet hat.

Defensive Tackle Carter und Offensive Lineman Willock hatten gemeinsam für die Georgia Bulldogs gespielt und noch wenige Tage zuvor vor über 70.000 Fans im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles den nationalen College-Titel gewonnen.

Wie das Athens Clark-County Police Department nun mitgeteilt hat, wird dem 21 Jahre alten Carter rücksichtsloses Fahren und Rasen vorgeworfen, er hat sich mit seinem Jeep offenbar ein Wettrennen mit dem Ford-SUV geliefert, der von LeCroy gesteuert wurde und in dem Willock Passagier war. Dass ein zweites Auto eine Rolle in dem tödlichen Crash gespielt hatte, war zunächst nicht bekannt.

Jalen Carter lieferte sich offenbar Rennen mit dem Unfall-Auto

136-Kilo-Mann Carter und LeCroy sollen nach der Bulldogs-Meisterfeier zu nächtlicher Stunde auf den Straßen von Athens mehrfach die Spuren gewechselt haben - mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geriet das Duo dabei auch auf die Gegenfahrbahn, ehe es zu einem Crash kam: Der SUV krachte in einen Strommast, überschlug sich mehrfach und kollidierte auch noch mit mehreren Bäumen und einem parkenden Auto.

Devin Willock und Chandler LeCroy starben am 15. Januar bei einem Autounfall

Willock, der nicht angeschnallt war, war sofort tot. LeCroy starb später im Krankenhaus. Zwei weitere Insassen - der ebenfalls in die NFL strebende Offensive Lineman Warren McClendon und eine weitere Mitarbeiterin - wurden verletzt. Nach Polizeiangaben wurde bei LeCroy posthum ein Alkoholwert von knapp zwei Promille gemessen, ihr Auto war mit knapp 170 km/h unterwegs.

Kurz vor der offiziellen Polizeimitteilung hatte das Lokalmedium Atlanta Journal-Constitution berichtet, dass Carter ins Visier der Ermittler geraten sei, er habe sich bei Befragungen in Widersprüche verstrickt.

Jalen Carter gilt als potenzielle Nummer 1 im NFL Draft

Laut Polizeidokumenten hatte Carter sich vom Unfallort entfernt, ehe Polizei und Rettungskräfte angekommen waren. Nach zwei Stunden sei er wiedergekommen und hätte zunächst behauptet, aus der Ferne von dem Crash mitbekommen zu haben. Carter hätte keine Anzeichen gegeben, alkoholisiert gewesen zu sein.

Straßenrennen: Junge Footballer geben verheerendes Sittenbild ab

Ein weiterer Bulldogs-Spieler steht ebenfalls noch in Verdacht, eine mittelbare Rolle bei den tragischen Ereignissen gespielt zu haben: Überwachungskameras dokumentierten, dass kurz vor dem Unfall noch ein drittes Auto in der Nähe von LeCroy und Carter unterwegs gewesen war. Am Steuer saß Linebacker Jamon Dumas-Johnson.

Unglaublich: Erst am 22. Februar war Dumas-Johnson verhaftet worden, weil er fünf Tage vor dem Todes-Crash an einem anderen Straßenrennen beteiligt gewesen sein soll. Er kam gegen eine Kaution von insgesamt 8000 Dollar auf freien Fuß.

Jamon Dumas-Johnson steht ebenfalls wegen Straßenrennen im Zwielicht

Die Tragödie zeichnet ein verheerendes Sittenbild im Milieu junger Sportler, die in den USA schon lange vor Beginn ihrer eigentlichen Profikarriere wie Superstars behandelt werden. Auch in Deutschland hatten die HSV-Profis Jean-Luc Dompe und William Mikelbrencis kürzlich mit einem mutmaßlichen Straßenrennen für Schlagzeilen gesorgt und das Thema in den Blickpunkt gerückt.

Carter bestreitet die Vorwürfe

Carter ist gemäß öffentlicher Dokumente am Mittwoch verhaftet und kurz darauf nach Bereitstellung einer Kaution auf freien Fuß gekommen.

Die Anklagepunkte „rücksichtsloses Fahren“ und „Straßenrennen“ sind nach geltendem Recht im US-Bundesstaat „misdemeanors“, also geringfügige Vergehen. Der nachhaltige Schaden droht Carter in der öffentlichen Wahrnehmung - und in dieser Hinsicht geht er bereits in die Offensive.