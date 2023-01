Nach College-Titel mit Georgia Bulldogs: Lineman Devin Willock stirbt bei Autounfall

Willock war gemeinsam mit der 24-jährigen Teammitarbeiterin Chandler LeCroy in einem Auto unterwegs, welches laut Polizeiangaben in der Nähe der University of Georgia von der Straße abkam und in der Folge gegen zwei Strommasten und mehrere Bäume prallte. US-Berichten zufolge war der Sportler sofort tot, LeCroy erlag wohl im Krankenhaus ihren Verletzungen.