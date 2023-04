NFL-Draft 2023: Alle Infos mit Zeitplan, Talenten, Live-TV & Streams, deutschen Chancen, Termin

Die wichtigste NFL-Zeremonie der Sommerpause steht an: der NFL-Draft 2023.

Die Teams dürfen die besten Talente vom College auswählen und können sich dadurch mit einem Schlag signifikant verbessern.

Wo findet der Draft statt? Welche Teams dürfen als erste wählen? Welche Talente haben das Zeug zum Superstar?

SPORT1 fasst alle wichtigen Informationen zusammen.

Wann startet der Draft?

Die besten Talente der Colleges werden vom 27. April bis 29. April von den Teams ausgewählt. Startschuss für die Zeremonie ist in der Nacht vom 27. auf den 28. April um 2 Uhr deutscher Zeit.

Wo findet der Draft statt?

Zum ersten Mal in der Geschichte des NFL-Drafts reisen die Teams nach Kansas City. In der größten Stadt des US-Bundesstaats Missouri findet das Event vor und im Bahnhof Union Station sowie um das Liberty Memorial statt. Im vergangenen Jahr gastierte der Draft im Caesars Forum auf dem Las Vegas Strip.

NFL-Draft, Übertragung: Wo gibt es den Draft im TV zu sehen?

Die erste Runde des Drafts gibt es in Deutschland in der Nacht vom 27. auf den 28. April ab 2 Uhr nachts auf NITRO zu sehen, die Übertragung startet bereits um 00.30 Uhr. Auf RTL+ wird die erste Runde zudem per Livestream gezeigt. Auch am zweiten Tag sind bei RTL+ die Runden zwei und drei zu sehen, gleiches gilt für Tag drei und die runden vier bis sieben.

Auch bei DAZN wird die Übertragung zu sehen sein. Zudem bietet NFL Network alle Runden per Livestream an. Die Registrierung dort ist kostenlos und gilt 24 Stunden.

Wie läuft der Draft ab?

In der Nacht vom 27. auf den 28. April werden nur die Picks der ersten Runde verkündet. Am darauffolgenden Abend sind dann die Runden zwei und drei an der Reihe. Am 29. April wird der Draft abgeschlossen mit den Runden vier bis sieben.

Die Reihenfolge der Auswahl ergibt sich aus den Leistungen in der Vorsaison. Das schlechteste Team darf in jeder Runde als Erstes auswählen. In diesem Jahr wären das theoretisch die Chicago Bears. Champion Kansas City Chiefs dürfte laut Theorie in jeder Runde erst an 32. Stelle seine Auswahl präsentieren.

Allerdings werden Draft-Picks in vielen Spieler-Tauschgeschäften mit gehandelt und die Reihenfolge ändert sich deshalb. Daher picken die Carolina Panthers in diesem Jahr als Erste.

NFL-Draft: Welche Besonderheiten gibt es?

Obwohl in der kommenden NFL-Saison wieder 32 Teams an den Start gehen, werden in der ersten Draft-Runde nur 31 Spieler ausgewählt. Die Miami Dolphins wurden bestraft, da sie absichtlich Spiele verloren haben, um im Draft weiter nach vorne zu rücken. Zudem haben sie im vergangenen Sommer illegale Gespräche mit Tom Brady und Sean Payton geführt.

Als Strafe verloren die Dolphins ihren Erstrundenpick 2023 und ihren Drittrundenpick 2024.

Zeitplan der Draft-Runden:

Datum (MESZ) Uhrzeit Draft-Runde Freitag, 28. April 2.00 Uhr 1 Samstag, 29. April 2.00 Uhr 2+3 Samstag, 29. April 18.00 Uhr 4-7

NFL Draft 2023: Wie ist die Reihenfolge in der ersten Runde?

1. Carolina Panthers (von Chicago) 2. Houston Texans 3. Arizona Cardinals 4. Indianapolis Colts 5. Seattle Seahawks (von Denver) 6. Detroit Lions (von den Los Angeles Rams) 7. Las Vergas Raiders 8. Atlanta Falcons 9. Chicago Bears (von Carolina) 10. Philadelphia Eagles (von New Orleans) 11. Tennessee Titans 12. Houston Texans (von Cleveland) 13. Green Bay Packers (von den New York Jets) 14. New England Patriots 15. New York Jets (von Green Bay) 16. Washington Commanders 17. Pittsburgh Steelers 18. Detroit Lions (von New Orleans) 19. Tampa Bay Buccaneers 20. Seattle Seahawks 21. Miami Dolphins (dürfen NICHT picken) 22. Los Angeles Chargers 23. Baltimore Ravens 24. Minnesota Vikings 25. Jacksonville Jaguars 26. New York Giants 27. Dallas Cowboys 28. Buffalo Bills 29. Cincinnati Bengals 30. New Orleans Saints (von San Francisco) 31. Philadelphia Eagles 32. Kansas City Chiefs

Wer sind die größten Talente?

1. Bryce Young (Quarterback, University of Alabama)

2. Jalen Carter (Defensive Tackle, University of Georgia)

3. Will Anderson (Offensiv Linebacker, University of Alabama)

4. Tyree Wilson (Defensiv End, Texas A&M University)

5. C.J. Stroud (Quarterback, Ohio State University)

6. Bijan Robinson (Runningback, University of Texas)

7. Devon Witherspoon (Cornerback, University of Illinois)

8. Peter Skoronski (Offensiv Tackle, Northwestern University)

9. Christian Gonzalez (Cornerback, University of Oregon)

10. Anthony Richardson (Quarterback, University of Florida)

Welche Deutschen sind beim Draft dabei?

Die deutschen Football-Fans dürfen bei diesem Draft auf Kilian Zierer und Lorenz Metz hoffen.

Zierer, der in der vergangenen Saison als Left Tackle an der Auburn University gespielt hatte, wird dank seiner herausragenden Athletik viel Entwicklungspotenzial nachgesagt. Vor allem an der Technik muss der 23-Jährige aus München jedoch noch arbeiten.

Metz ist mit 2,06m und 150kg prädestiniert für die Offensive Line. An der University of Connecticut wurde er vom Defensive Tackle zum Offensive Lineman umgeschult. Mit 25 Jahren ist der gebürtige Neuöttinger jedoch schon in einem hohen Alter für einen NFL-Rookie.

 +44 Alle Super-Bowl-Champions seit 2000

Die beiden Deutschen dürfen sich Hoffnungen auf einen Pick an Tag drei machen.

Diese Deutschen wurde bislang in einem NFL-Draft ausgewählt:

Name Position Jahr Team Draft-Position Sebastian Vollmer Offensive Tackle 2009 New England Patriots 58 Markus Kuhn Defensive Tackle 2012 New York Giants 239 Björn Werner Defensive End 2013 Indianapolis Colts 24 Mark Nzeocha Linebacker 2015 Dallas Cowboys 236 Moritz Böhringer Tight End 2016 Minnesota Vikings 180 Equanimeous St. Brown Wide Receiver 2018 Green Bay Packers 207 Amon-Ra St. Brown Wide Receiver 2021 Detroit Lions 112