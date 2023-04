Trauer um ehemaligen NFL-Star Chris Smith

Smith wurde von einem seiner ehemaligen Teams, den Cleveland Browns, in einem Statement gewürdigt. „Chris war einer der nettesten Menschen, Mannschaftskameraden und Freunde, den wir in der Organisation hatten“, hieß es im Wortlaut.

Der Defensive End, der acht Jahre in der besten Football-Liga der Welt verbrachte, lief unter anderem für die Jacksonville Jaguars, Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders und Houston Texans auf. Smith konnte über seine Karriere hinweg elf Sacks verbuchen. Diverse Teams drückten ihre Anteilnahme in den sozialen Medien aus.

NFL-Stars trauern: „Held seiner Heimatstadt und ein Bruder für alle“

Auch die Bestürzung unter den Spielern war groß. So twitterte David Njoku, Tight End der Cleveland Browns: „Ein Held seiner Heimatstadt und ein Bruder für alle. Eine so gütige Seele. Das ist herzzerreißend.“

Smith war nach seiner NFL-Karriere in die XFL zu den Seattle Sea Dragons gewechselt. Dort lief er in der laufenden Saison in fünf Spielen auf.

Besonders tragisch: 2019 war Smith bereits in einen Autounfall entwickelt, bei dem seine Freundin ums Leben kam. Bei diesem Verkehrsunfall war sie Beifahrerin in Smiths Auto und verließ das Fahrzeug, nachdem es eine Reifenpanne hatte und in den Mittelstreifen geriet. Dann fuhr sie ein anderer Wagen an.