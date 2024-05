Er war nie bei einem Draft und wurde trotzdem zur Legende

Die meisten NFL-Stars, die eine große Karriere hinlegen, fanden ihren Weg über den NFL Draft in die beste Football-Liga der Welt. Nicht so Chris Harris Jr. Der 34-Jährige gilt als einer der besten Undrafted Free Agents in der Geschichte der NFL. Doch jetzt ist endgültig Schluss für ihn.

Harris, der insgesamt viermal in den Pro Bowl gewählt und sogar in das All-Decade-Team der 2010er Jahre berufen wurde, hatte bereits in der vergangenen Saison kein Spiel mehr bestritten. Da auch in dieser Offseason kein Team Interesse an dem Cornerback zeigte, gab er am Dienstag seinen Rücktritt bekannt.

„Ich habe einfach ein Jahr gewartet und bin in Form geblieben, aber ich habe gemerkt, dass sich alle mit den jüngeren Spielern, der jüngeren Welle, weiterentwickelt haben“, verriet der Ex-Broncos-Profi der Denver Gazette, „also dachte ich, es wäre gut, einfach Schluss zu machen.“

Legende Harris gehört zu besten NFL-Spielern der 2010er

Insgesamt spielte Harris zwölf Jahre in der NFL, seine erfolgreichste Zeit erlebte er in Denver. Dass er es einmal so weit schaffen würde, war 2011 noch alles andere als klar.

In jenem Jahr wurde Harris beim NFL Draft von keinem der 32 Teams gepickt. Als Undrafted Free Agent unterschrieb er dann bei den Broncos und spielte dort neun Saisons. In dieser Zeit gewann er 2016 einen Super-Bowl-Ring, wurde vier Mal in den Pro Bowl gewählt sowie in das beste Team des Jahrzehnts.

Auch rückblickend ist das für den Star-Cornerback eine große Errungenschaft: „Ich war in der Lage, so ziemlich alles zu erreichen“, sagte er der Zeitung. „Es in das All-Decade-Team zu schaffen war das Wichtigste. Ich fühle mich auf jeden Fall gesegnet, vor allem, weil ich nicht gedraftet wurde. Ich musste mich so ziemlich meine ganze Karriere durchkämpfen. Das geschafft zu haben, ist eine Sache, über die ich auf jeden Fall glücklich bin.“

Nach seinen Jahren in Denver wechselte er 2020 zu den Los Angeles Chargers und 2022 zu den New Orleans Saints.

NFL: Harris will wohl für die Medien arbeiten

Mit vier Karriere-Interceptions, die zu Touchdowns führten, war er erst der fünfte Spieler der Liga, der es in den vergangenen Jahrzehnten auf so viele Pick-Sixes gebracht hatte. Auch sonst bringt er es auf beeindruckende Statistiken: 621 Tackles, 22 Interceptions, 97 geblockte oder abgefälschte Pässe, sieben erzwungene Fumbles, sechs Sacks.

