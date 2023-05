Munich Game: So viel hat München mit dem NFL-Spiel eingenommen

Das allererste NFL-Match der Regular Season auf deutschem Boden war sowohl in wirtschaftlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht ein Erfolg. Das bestätigt ein von der National Football League vorgelegter Bericht, der von „The Sports Consultancy Group“ erstellt wurde.

Demnach hatte das historische Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks einen wirtschaftlichen Gesamteffekt von 70,2 Millionen Euro für die Stadt München, davon 32,2 Millionen Euro an direkten Ausgaben.

Die Fans gaben am Wochenende der Partie durchschnittlich 333 Euro pro Tag in München aus, was deutlich über den durchschnittlichen Ausgaben Münchner Besucher von 222 Euro pro Tag lag.

Zudem verfolgten weltweit 8,2 Millionen Zuschauer das Match. Mit mehr als 5,8 Millionen Zuschauern war es das meistgesehene internationale Spiel des NFL Network in den USA (TV-Zuschauer in Tampa und Seattle nicht mitgezählt).

NFL: Munich Game sorgt für Merchandising-Rekord

Im Merchandising-Bereich sorgte das Spiel ebenfalls für einen Rekord: Die Verkaufszahlen in der Allianz Arena waren die höchsten, die jemals bei einem NFL-Spiel außerhalb der USA verzeichnet wurden.

„Das Spiel in München war ein bedeutender Moment für die NFL in Deutschland, der den Zuschauern im Stadion und den Zuschauern aus aller Welt noch viele Jahre in Erinnerung bleiben wird“, resümierte Dr. Alexander Steinforth, Managing Director der NFL Deutschland.

Die Stadt München freute sich über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkung, insbesondere auf die Tourismus- und Gastgewerbebranche.

„Die Veranstaltung ermöglichte es uns, Tausenden von Besuchern aus der ganzen Welt unsere schöne und lebendige Stadt zu präsentieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass auch die Einwohner der Stadt München dieses großartige NFL-Ereignis erleben konnten“, heißt es in einer Mitteilung.