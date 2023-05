NFL: Wie ein vermeintliches Großmaul Amerika schockte

Er war das bekannteste Gesicht der NFL - und es war auch vielen Millionen Menschen vertraut, die mit Football nichts am Hut hatten.

Wer ihn nie hat spielen sehen, der kannte ihn womöglich als Kate Tanners Ex aus dem Serien-Klassiker ALF. Oder aus der A-Team-Episode „Touch-Down“. Oder aus den Simpsons, Eine schrecklich nette Familie, Love Boat, Fantasy Island. Oder oder oder.

Joe Namath war „der erste Superstar der NFL“ (CBS), der erste bekannte Quarterback, der seinen Ruhm auch außerhalb des Spielfelds so sehr mehrte, dass er von der Sport- zur Popkultur-Ikone emporwuchs.

Joe Namath hatte unter anderem auch einen Auftritt in ALF

Joe Namath schrieb 1969 ein legendäres Super-Bowl-Märchen

Namath, am 31. Mai 1943 als Sohn eines ungarischstämmigen Stahlarbeiters in Beaver Falls, Pennsylvania geboren, schrieb 1969 NFL-Geschichte, als er die New York Jets zum Gewinn des Super Bowl führte.