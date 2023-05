NFL: Falcons mit Vermarktungsrechten für Deutschland

Die Atlanta Falcons erhalten als fünfte Franchise aus der US-Football-Profiliga NFL internationale Marketingrechte für Deutschland. Zuvor hatten sich im Rahmen des Global Markets Program die Carolina Panthers, Kansas City Chiefs, New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers erfolgreich um diese Berechtigung beworben.

Damit ist Atlanta auch Kandidat für die Teilnahme an einem Spiel in Deutschland im kommenden Jahr. 2022 hatten in München die Buccaneers gegen die Seattle Seahawks die NFL-Premiere auf deutschem Boden bestritten.