Vollmer sieht kein Ende des NFL-Booms

Der frühere NFL-Profi Sebastian Vollmer (38) sieht kein Ende des Footballbooms in Deutschland kommen. „Es wächst ja nur noch mehr. Die Community ist von Tag zu Tag größer“, sagte der zweimalige Super-Bowl-Champion im SID -Gespräch.

Am Mittwoch hatte die US-Profiliga bekannt gegeben, dass im November in Frankfurt zwei Hauptrundenspiele stattfinden werden. Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs trifft im Deutsche Bank Park auf die Miami Dolphins, Vollmers ehemaliger Klub New England Patriots spielt gegen die Indianapolis Colts.